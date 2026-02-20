Bagnacavallo, aiutano donna a partorire scortando l’auto fino all’ospedale: elogi per tre agenti

Ieri mattina la comandante della polizia locale della Bassa Romagna, Paola Neri, ha consegnato tre elogi all’ispettore Michele De Palo, all’agente scelto Pietro Messina e all’assistente scelto Antonino Carnevale per l’intervento effettuato la sera del 10 dicembre 2025 a Bagnacavallo: in quell’occasione gli agenti hanno scortato verso l’ospedale di Faenza un’auto con a bordo una donna in procinto di partorire, intervenendo in condizioni di visibilità ridotta per la fitta nebbia e garantendo l’arrivo al nosocomio in emergenza e sicurezza.

L’episodio è diventato di dominio pubblico nei giorni scorsi attraverso un messaggio di ringraziamento pubblicato sui social dal marito della signora, che ha voluto esprimere riconoscenza per il supporto ricevuto in un momento di particolare tensione. «In una serata piena di nebbia - aveva scritto l’uomo su Facebook - ci hanno fatto strada quasi fino a Faenza perché mia moglie aveva rotto le acque ed eravamo nel panico. Non conosco ovviamente i nomi, i loro volti non li ricordo, ma posso dire che sono stati degli angeli al posto giusto al momento giusto». «Gli elogi consegnati ieri mattina - affermano dal Comune di Bagnacavallo attraverso una nota - intendono riconoscere la professionalità e la prontezza dimostrate, in un intervento che ha unito competenza operativa e attenzione verso la comunità».