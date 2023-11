Bagnacavallo. 3.400 firme per un nuovo ponte sul Lamone. De Pascale: “E’ una priorità, porteremo la petizione a Figliuolo”

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi nella sala di Palazzo Vecchio, a Bagnacavallo, la consegna della petizione proposta dai presidenti dei Consigli di zona di Boncellino, Bagnacavallo, Traversara, Villanova e Villa Prati «per la costruzione di un nuovo ponte ferroviario alto e a campata unica sul fiume Lamone, a Boncellino, zona “Muraglione”». Le firme, oltre 3.400, sono state raccolte da fine settembre a metà novembre e consegnate alla sindaca di Bagnacavallo Eleonora Proni e al presidente della Provincia e sindaco di Ravenna Michele de Pascale nel corso di un incontro dove sono state esposte le ragioni della richiesta avanzata dai cittadini.

«Dopo le due alluvioni di maggio e le rotture dell’argine nei pressi di Boncellino, che hanno causato allagamenti a cascata in una vastissima area del territorio comunale, l’incertezza e la preoccupazione di famiglie e imprese sono le stesse che nutriamo anche come Amministrazione. Per questo nei mesi scorsi abbiamo chiesto a RFI, Governo e commissario Figliuolo un intervento di adeguamento del ponte ferroviario sul Lamone – ha commentato la sindaca Eleonora Proni. – Alla luce di questa importante mobilitazione civica, continueremo a portare questa istanza a tutti i tavoli istituzionali in cui saremo chiamati ad affrontare il post emergenza.»

«Accanto ai ripristini e alle manutenzioni – ha sottolineato il presidente de Pascale – occorre che al più presto venga istituito dal Commissario e dalla Regione il tavolo strategico per la definizione degli interventi strutturali. Il ponte ferroviario sul Lamone a Boncellino è sicuramente una delle principali priorità per la Provincia di Ravenna, ma ovviamente per ogni territorio vanno programmati gli interventi necessari. Consegneremo queste firme al commissario Figliuolo e terremo monitorato tutto il processo assieme alle cittadine e ai cittadini.»