Alluvione in Romagna, Bagnacavallo: la festa del patrono ci sarà e diventa “San Michele per l’alluvione”

A Bagnacavallo la festa del patrono diventa “San Michele per l’alluvione”. Sarà un momento della comunità e per la comunità e tutto volto a sostenere le tre frazioni bagnacavallesi colpite dalle acque del Lamone “San Michele per l’alluvione”.

A seguito dei drammatici eventi del 19 settembre è stato avviato un profondo confronto con le associazioni e le imprese partecipanti e si è deciso di proseguire con la manifestazione, trasformandola in una grande opportunità di raccolta fondi per le popolazioni colpite. Scelta condivisa dalle due associazioni di Traversara, “Traversara in fiore” e “Amici della Musica”, che hanno deciso di essere comunque presenti anche se con due punti gastronomici in forma ridotta rispetto al solito.

“San Michele per l’alluvione” si svolgerà come previsto dal 26 al 29 settembre ma con uno spirito decisamente diverso.

«Non è stata una decisione facile e abbiamo condiviso dubbi e perplessità con le associazioni, i volontari, le imprese coinvolte e anche con tanti cittadini delle zone colpite – spiega il sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni - siamo consapevoli che per qualcuno potrà sembrare inopportuno e che certamente ci sono ancora tante persone in difficoltà, ma siamo convinti che San Michele possa essere un’occasione per sensibilizzare ancora più su quanto accaduto e dare un deciso contributo alla ricostruzione. Ringraziamo tutte le realtà coinvolte per la grande coesione dimostrata e per aver avanzato tante proposte di solidarietà e vicinanza che prenderanno corpo in questi giorni. Ringraziamo in particolare le due associazioni di Traversara, storiche protagoniste di San Michele: il loro entusiasmo e il loro desiderio di partecipare nonostante il momento difficilissimo sono la conferma migliore che possa esserci a questa scelta.

Abbiamo deciso di mantenere anche i momenti di svago, in particolare gli spettacoli per bambini e il luna park, perché pensiamo che in questo momento difficile le famiglie e soprattutto i bambini abbiano bisogno di uno spazio di normalità. Ciò non toglie che continueremo senza sosta le operazioni di ripristino e aiuto alla popolazione colpita: questa resta la nostra priorità. San Michele è da sempre una festa di comunità, e quest’anno lo sarà ancora di più.»

Raccolta fondi

La raccolta fondi vedrà partecipare assieme i punti gastronomici gestiti dalle associazioni, le attività d’impresa e gli eventi culturali: i fondi raccolti saranno destinati alla popolazione e alle attività locali colpite dall’alluvione a Boncellino, Traversara e Villanova. Si potrà contribuire in loco e a distanza. A breve saranno rese note tutte le informazioni necessarie.

Anche l’immagine di San Michele è cambiata. Il Comune ringrazia l’Agenzia Pagina di Ravenna per il supporto generosamente fornito in questa circostanza.