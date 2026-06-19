Alluvione e ripartenza, Traversara: approvato il protocollo per la delocalizzazione degli immobili danneggiati

La giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato il protocollo d’intesa per la delocalizzazione degli immobili danneggiati a Traversara, tra le località più colpite dalle alluvioni del 2023 e 2024.

L’accordo, sottoscritto tra Comune di Bagnacavallo, Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e i privati interessati, consente di sbloccare contemporaneamente due filoni: la cessione gratuita delle aree per completare le opere di messa in sicurezza idraulica del Lamone e il percorso di delocalizzazione per i proprietari degli immobili dichiarati inagibili.

In base al protocollo, i proprietari cederanno gratuitamente terreni e immobili, il Comune acquisirà le aree e provvederà alle demolizioni — rimborsate con risorse commissariali — e trasferirà all’Agenzia le porzioni necessarie alle opere di difesa idraulica. La deliberazione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale. “L’obiettivo è duplice - sottolinea la sottosegretaria Manuela Rontini - consentire alle cittadine e ai cittadini coinvolti di costruire una nuova prospettiva abitativa in condizioni di sicurezza e, allo stesso tempo, completare le opere necessarie a ridurre il rischio idraulico”.

Per il sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni “si aggiunge un tassello fondamentale al percorso di ricostruzione della frazione, Ora possiamo procedere insieme agli altri interventi già avviati, a partire dal Cantiere unico”.