Alluvione di Traversara e messa in sicurezza del Lamone, la Regione annuncia: “Altri 15 cantieri da 55 milioni”

“A due anni dall’alluvione del settembre 2024, il nostro impegno per la messa in sicurezza di Traversara resta massimo - sottolinea la sottosegretaria alla Presidenza della Regione, con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini- . Questa comunità ha pagato un prezzo altissimo e ancora oggi porta i segni di quella devastazione: per questo non basta ricostruire ciò che è stato distrutto, ma dobbiamo fare tutto ciò che è necessario per rendere questo territorio più sicuro e più resistente di com’era prima. In questi mesi sono stati realizzati e programmati interventi importanti sugli argini e sul sistema idraulico, e abbiamo costruito, insieme al Comune, alla Struttura commissariale, alle cittadine e ai cittadini, anche il percorso necessario per completare la delocalizzazione degli immobili maggiormente danneggiati e consentire il completamento delle opere di difesa idraulica- aggiunge Rontini - alle persone colpite va il nostro pensiero, nel ribadire il nostro impegno quotidiano, come Regione Emilia-Romagna, nella piena collaborazione con tutti i livelli istituzionali”.

In totale i cantieri previsti per la messa in sicurezza del Lamone, da monte a valle, e pronti a partire tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027 sono 15, per un investimento da 55 milioni di euro. Si aggiungono ai 12 cantieri in corso o da poco conclusi per un totale di altri 15 milioni di euro”.

In queste settimane nel borgo sta andando avanti il cantiere unico delle demolizioni, che prevede l’abbattimento di immobili privati irrimediabilmente danneggiati dall’acqua, e il confronto di sede di Conferenza dei Servizi per il riassetto urbanistico e la ricostruzione pubblica che, grazie a un finanziamento di 1,4 milioni di euro, prevede la riprogettazione del tessuto urbano di Traversara con la realizzazione di una nuova viabilità interna, un grande parco urbano attrezzato e il ripristino delle infrastrutture e dei servizi danneggiati.

“Proseguono senza sosta - si legge in una nota della Regione - gli interventi sul corso d’acqua che, esattamente due anni fa, colpì Traversara di Bagnacavallo . Tra il 18 e 19 settembre 2024, un’ondata straordinaria di piena causò danni irreparabili a numerose abitazioni. I livelli toccati dal Lamone furono di poco inferiori a quelli del maggio 2023 provocando danneggiamenti e sfiancamenti delle scarpate esterne di entrambi gli argini. Proprio a Traversara avvenne la rottura completa del corpo arginale sinistro, fino al fondo del fiume, per una lunghezza di circa 50 metri.

Dopo l’alluvione del 2024 e gli immediati lavori in somma urgenza, su tutto il Lamone è stato realizzato un vasto programma di interventi di messa in sicurezza, a partire dal tratto collinare fino a quello di pianura. Ben 12 cantieri, per un totale di 15 milioni di euro, dedicati al ripristino degli argini e dell’officiosità idraulica, oltre alla manutenzione del fiume. Il più importante, da 7,5 milioni di euro, si è concluso da pochi giorni a Villanova di Bagnacavallo e prevedeva un rinforzo arginale tramite il fissaggio di palancole con un’innovativa tecnica giapponese, unica in Europa: un sistema ‘a treno’ che ha permesso il rinforzo dell’argine in un’area molto ristretta e senza provocare vibrazioni o danni alle abitazioni negli immediati dintorni.

Proprio il secondo stralcio di quest’opera, sempre da 7,5 milioni di euro, partirà nei prossimi mesi. È infatti in via di definizione l’affidamento della progettazione e delle indagini geognostiche. Non sarà l’unico cantiere: un intervento da 15 milioni di euro sarà dedicato a un ulteriore rinforzo degli argini del Lamone nel tratto tra Traversata e Mezzano, e uno da 2,2 milioni garantirà il ringrosso dell’argine destro per circa 800 metri nel tratto di Borghetto di Traversara, con l’obiettivo di aumentarne la robustezza e migliorare progressivamente le condizioni di deflusso dell’acqua.

A questi si aggiungono altri cantieri per 15 milioni di euro, tutti dedicati al ripristino dell’officiosità idraulica del Lamone. Infine, altri 15 milioni di euro finanzieranno 5 interventi appaltati dalla struttura commissariale a Sogesid.