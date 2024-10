Alluvione a Traversara. riparata la rete del gas e apre l’ufficio per le domande di contributo GALLERY

BAGNACAVALLO. Stanno via via rientrando a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, le varie criticità causate sul territorio dall’emergenza maltempo delle scorse settimane. In particolare a Traversara, dove sono tuttora in corso i lavori di ripristino, è stata riparata la rete gas pressoché in tutta la frazione con un ulteriore passo verso la normalità. Ed è in corso di allestimento in piazza don Modanesi l’ufficio temporaneo che da mercoledì 9 ottobre e per le prossime settimane ospiterà gli sportelli Urp e segnalazioni.

Lo sportello Urp, dedicato alle domande di contributo, sarà operativo il martedì e il giovedì negli orari 8.30-13 e 14.30-17.30. Vi si potrà accedere preferibilmente su appuntamento per effettuare domande di contributo e usufruire dei servizi Urp.

Lo sportello segnalazioni, invece, sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13. Oltre a ricevere le segnalazioni della cittadinanza, effettuerà per chi lo desidera le prenotazioni per le domande di contributo. Per segnalazioni e richieste di intervento e per prenotare un appuntamento allo sportello Urp di Traversara è attivo il numero 334 2192758.

Attualmente è possibile presentare domanda per il contributo di autonoma sistemazione, cas, fino al 31 ottobre. Oltre allo sportello Urp di Traversara, è possibile fare domanda dal lunedì al sabato anche allo sportello Urp di Bagnacavallo. In entrambi i casi l’accesso è possibile soltanto su appuntamento.