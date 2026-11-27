Un incarico sulla carta, ma senza le risorse e i poteri per esercitarlo davvero. È la fotografia che il pubblico ministero Francesco Coco traccia di Davide Parmeggiani, uno dei nomi inizialmente finiti nell’inchiesta sulle alluvioni di Traversara e Boncellino avvenute nel maggio 2023 e soprattutto a settembre 2024, per il quale la Procura ha chiesto l’archiviazione, giunta ora con decreto del gip. Una ricostruzione che, pur escludendo la possibilità di sostenere un’accusa nei suoi confronti, contiene passaggi pesanti sull’organizzazione della Protezione civile regionale e sul ruolo della direttrice Rita Nicolini, tuttora imputata nel procedimento principale, che vede 10 persone, fra dirigenti e funzionari a vari livelli, rinviati a giudizio con le accuse di disastro e pericolo colposi. La posizione di Parmeggiani, responsabile di settore Sicurezza territoriale e Protezione civile Reno, viene valutata alla luce delle risultanze investigative e delle dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio, accompagnato da una nutrita memoria difensiva presentata dal legale, l’avvocato Ermanno Cicognani. Il problema, secondo il pm, non sarebbe soltanto quello di un incarico formalmente attribuito, ma di una struttura che non gli avrebbe consentito di esercitare concretamente le funzioni assegnate. «Un dirigente solo, a capo di un ufficio inconsistente nonché meramente interstiziale tra la Direttrice regionale ed il Dirigente territoriale», scrive il pm, descrivendo una collocazione priva di effettiva autonomia strategica e operativa. Il magistrato sottolinea come Parmeggiani si sarebbe trovato «tenuto e tenuto» – nel senso di formalmente investito di un ruolo – ma «fuori da qualunque scelta strategica o operativa, prima e dopo i fatti del maggio 2023». Un passaggio che mette in discussione la reale consistenza dell’incarico e la possibilità di attribuire al dirigente responsabilità per quanto accaduto durante le emergenze.

Le nomine dopo l’alluvione

La richiesta di archiviazione entra nel merito delle scelte compiute dopo gli eventi del maggio 2023. Parmeggiani, ricostruisce il pm, avrebbe riferito di aver avuto difficoltà a chiarire quale fosse l’effettiva organizzazione dell’ufficio e quali competenze gli fossero riconosciute. A un anno dall’alluvione, sarebbe stato ancora necessario fare i conti con un assetto poco definito, nel quale le funzioni risultavano sovrapposte. Entra quindi in ballo la condotta della direttrice regionale Rita Nicolini, che secondo l’accusa avrebbe provveduto alla nomina di ulteriori dirigenti, «di fatto ed a riprova dell’inconsistenza del rispettivo incarico», finendo per «duplicare quelle competenze a lui spettanti solo e soltanto “sulla carta”». È uno dei passaggi più significativi dell’atto, perché la valutazione sulle condizioni in cui operava Parmeggiani si accompagna a una critica diretta dell’organizzazione messa in piedi dalla dirigente.

“Le cose venivano gestite dai vari uffici territoriali”