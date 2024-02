A14 dir: chiuso il tratto Bagnacavallo-Lugo verso l’A14 nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 febbraio

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di questa sera, lunedì 19, alle 6 di martedì 20 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Lugo, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione di Faenza.

Allacciamento Ss 16

Sempre sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di giovedì 22 alle 6 di venerdì 23 febbraio, sarà chiuso l’allacciamento sulla SS16 adriatica, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto ed è diretto verso Ravenna e Ferrara. In alternativa si consiglia di utilizzare il ramo di uscita sullo svincolo Quadrifoglio o, in ulteriore alternativa, lo svincolo di Fornace Zarattini.