Bagnacavallo, partono i corsi della scuola comunale di musica

Prendono il via in questi giorni i corsi dell’anno scolastico 2021-2022 alla Scuola comunale di musica di Bagnacavallo, gestita dall’associazione Doremi. Le lezioni si tengono nella nuova sede unica di via Togliatti 2, oggetto nei mesi scorsi di lavori di adeguamento. Le opere hanno riguardato entrambi i corpi di fabbrica della struttura e hanno portato alla suddivisione della sala grande in un maggior numero di stanze per ospitare i corsi dei diversi strumenti. È stato inoltre adeguato l’impianto di riscaldamento e sono stati insonorizzati gli ambienti.

In programma per il nuovo anno scolastico ci sono corsi (dai 7 anni in su) di: pianoforte, violino, violoncello, chitarra acustica ed elettrica, basso, canto, saxofono, batteria, tromba, flauto traverso, fisarmonica. Vengono inoltre proposte propedeutica per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni, musica d’insieme, band, orchestra. «Siamo pronti a ripartire con tutta l’energia che la musica riesce a generare» ha commentato la referente dell’associazione Doremi Patrizia Betti, che ha ribadito inoltre la propria soddisfazione per potere da quest’anno svolgere tutta l’attività della scuola comunale di musica in un unico plesso.

Per informazioni e iscrizioni: associazionemusicaledoremi@gmail.com – www.associazionedoremi.altervista.org oppure il telefono 348 6940141.