Baby campioni di beach tennis ricevuti in Comune a Cesena

Lo scorso marzo a Forlimpopoli si sono disputati i Campionati Italiani under 12 di beach tennis. In quella occasione i giovanissimi atleti cesenati Alex Agirelli e Riccardo Ponti si sono aggiudicati lo scudetto e il titolo di Campione Italiano di doppio under 12 per il 2021. Il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore allo Sport Christian Castorri li hanno incontrati per congratularsi e consegnare loro il gagliardetto della città di Cesena.

Alex Agirelli milita nella società sportiva Crb di Cesena, Riccardo Ponti invece è un atleta in forza al Dock di Ferrara. I due cesenati, dopo i campionati italiani indoor (Forlimpopoli) e outdoor (Viareggio) hanno partecipato anche ai campionati mondiali svoltisi a Terracina dal 9 al 19 settembre 2021 conquistando comunque un ottimo risultato. A questo torneo ha partecipato anche Edoardo Ponti, fratello di Riccardo, che si è aggiudicato la medaglia di bronzo per la categoria under 18.

“Siamo davvero orgogliosi – commentano sindaco e assessore – di questi importanti risultati sportivi nazionali e mondiali raggiunti da atleti giovanissimi cesenati che con grinta e assoluta passione hanno intrapreso, ormai da anni, un percorso molto importante. Alex, Riccardo ed Edoardo sono la dimostrazione che lo sport è un ottimo alleato per la crescita e lo sviluppo dei nostri giovani. Rispettivamente a 12 e 18 anni hanno ben presente i valori di questa disciplina: sana competizione, impegno costante e gioco di squadra. Auguriamo loro una florida carriera con sempre più ambiziosi traguardi che certamente daranno lustro anche alla nostra città”.