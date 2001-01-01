cesenatico Cesenatico scalda i motori per il primo grande appuntamento della primavera. Dalla cena di giovedì 23 aprile fino a quella di domenica 26, torna “Azzurro come il pesce”, la manifestazione che trasforma il cuore pulsante della città in un percorso sensoriale tra sapori antichi e tradizioni vive. Le banchine del porto canale, disegnato da Leonardo da Vinci, diventeranno il palcoscenico di un’esperienza enogastronomica diffusa, dove l’identità marinara si esprime attraverso il profumo del pesce fresco, la musica e l’artigianato.

La canocchia regina del 2026

Ogni edizione ha la sua stella e per il 2026 il testimone passa alla canocchia. Questo pregiato crostaceo dell’Adriatico sarà il filo conduttore delle proposte culinarie negli stand distribuiti tra Ponente e Levante. Che si tratti di ricette classiche della tradizione romagnola o di rivisitazioni gourmet, la parola d’ordine resta la qualità: tutti i piatti saranno infatti preparati seguendo un rigido disciplinare che impone l’utilizzo esclusivo di pesce locale, valorizzando la filiera corta e il lavoro delle marinerie del territorio. Insomma solo pesci di casa nostra.

Cultura e divertimento

Non solo tavola. L’evento coinvolgerà l’intero centro cittadino - da corso Garibaldi a piazza Pisacane, passando per viale Porto e via Anita Garibaldi - con i mercatini di artigianato e prodotti tipici, attivi da venerdì 24 aprile. Per chi desidera approfondire la conoscenza del mare, venerdì 24 alle 16 il Centro universitario “Massimo Trentini” ospiterà un incontro sul progetto europeo “Optima”, dedicato alle buone pratiche nell’acquacoltura dei molluschi. Sabato 25 aprile, invece, il Centro Studi Calisesi-Museo dei Pescatori propone un tour guidato alla scoperta del mestiere della pesca, con laboratori quotidiani di nodi marinari per i più curiosi. Anche i più piccoli avranno la loro missione con la “Caccia al Timbro Azzurro”, un percorso ludico tra via Leonardo da Vinci e il museo che permetterà alle famiglie di scoprire la città giocando.

Iniziativa di grande richiamo

L’evento, promosso dal Comune in sinergia con Confesercenti, Confcommercio e RomagnaBanca, rappresenta lo spartiacque tra l’inverno e l’estate.

«Con l’arrivo della bella stagione – sottolinea Barbara Pesaresi, direttrice della Confesercenti Cesenatico – questa manifestazione rappresenta un momento fondamentale per l’economia locale e per dare il via all’estate. Puntiamo su accoglienza, qualità e divertimento, con la canocchia come simbolo della nostra tradizione culinaria. Organizziamo queste iniziative per incentivare l’economia della nostra città; ristorazione, commercio e stabilimenti balneari sono pronti per accogliere turisti e visitatori». Sulla stessa linea Roberto Fantini, direttore di Confcommercio Cesenatico: «Anche con una durata leggermente ridotta, il programma è ricco e pensato per attrarre sia i visitatori abituali sia nuovi turisti. È un’occasione importante per vivere Cesenatico all’inizio della stagione estiva».

Cesenatico ora scalda i motori per il primo grande appuntamento della primavera. Dalla cena di giovedì 23 aprile fino a quella di domenica 26, torna “Azzurro come il pesce”, la manifestazione che trasforma il cuore pulsante della città in un percorso sensoriale tra sapori antichi e tradizioni vive. Le banchine del porto canale, disegnato da Leonardo da Vinci, diventeranno il palcoscenico di un’esperienza enogastronomica diffusa, dove l’identità marinara si esprime attraverso il profumo del pesce fresco, la musica e l’artigianato.

La canocchia regina del 2026

Ogni edizione ha la sua stella e per il 2026 il testimone passa alla canocchia. Questo pregiato crostaceo dell’Adriatico sarà il filo conduttore delle proposte culinarie negli stand distribuiti tra Ponente e Levante. Che si tratti di ricette classiche della tradizione romagnola o di rivisitazioni gourmet, la parola d’ordine resta la qualità: tutti i piatti saranno infatti preparati seguendo un rigido disciplinare che impone l’utilizzo esclusivo di pesce locale, valorizzando la filiera corta e il lavoro delle marinerie del territorio. Insomma solo pesci di casa nostra.

Cultura e divertimento

Non solo tavola. L’evento coinvolgerà l’intero centro cittadino - da corso Garibaldi a piazza Pisacane, passando per viale Porto e via Anita Garibaldi - con i mercatini di artigianato e prodotti tipici, attivi da venerdì 24 aprile. Per chi desidera approfondire la conoscenza del mare, venerdì 24 alle 16 il Centro universitario “Massimo Trentini” ospiterà un incontro sul progetto europeo “Optima”, dedicato alle buone pratiche nell’acquacoltura dei molluschi. Sabato 25 aprile, invece, il Centro Studi Calisesi-Museo dei Pescatori propone un tour guidato alla scoperta del mestiere della pesca, con laboratori quotidiani di nodi marinari per i più curiosi. Anche i più piccoli avranno la loro missione con la “Caccia al Timbro Azzurro”, un percorso ludico tra via Leonardo da Vinci e il museo che permetterà alle famiglie di scoprire la città giocando.

Iniziativa di grande richiamo

L’evento, promosso dal Comune in sinergia con Confesercenti, Confcommercio e RomagnaBanca, rappresenta lo spartiacque tra l’inverno e l’estate.