Autostrada, chiuso per lavori il casello di Rimini Sud nelle notti di lunedì e martedì

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti consecutive di lunedì 11 e martedì 12 ottobre, con orario 22:00-6:00, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna;

-dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 ottobre, in uscita per chi proviene da Bologna e da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini nord o di Riccione.

Nella stessa notte, inoltre, sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata della stazione di Rimini sud, per chi proviene da Rimini città. In alternativa, per accedere all’entrata della stazione di Rimini nord, si potrà percorrere il ramo di ingresso che proviene da San Marino.