Automobilismo, i tifosi dell'Imolese Calcio hanno sconti al Maicc

Automobilismo e calcio si alleano a Imola, con una promozione per gli appassionati dell'Imolese, protagonista di un grande campionato nella stagione 2018-2019 in Serie C. Il Museo Multimediale Autodromo di Imola Checco Costa ha annunciato che da qualche giorno è diventato partner ufficiale dell’Imolese Calcio.

In occasione dell’avvio della campagna abbonamenti 2019-2020, l’Imolese Calcio e il Maicc siglano una collaborazione che crea una sempre più ampia rete a sostegno dello sport sul territorio imolese.

Chi sceglierà di acquistare l’abbonamento alla prossima stagione sportiva avrà a disposizione un carnet di sconti e tra questi potrà beneficiare anche di importanti riduzioni per l’accesso al MAICC, in occasione della mostra “Ayrton Magico. L’anima oltre i limiti”.



Il Museo applicherà: