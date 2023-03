Autodromo di Imola, ultimo giro di lavori al via

Proseguono a ritmo serrato i lavori all’interno dell’Autodromo di Imola. È una corsa contro il tempo visto che il 19 maggio, nel tempio della velocità in riva al Santerno le monoposto di F1 inizieranno a sfrecciare lungo i 4,9 km di asfalto. «Per quanto vediamo e sappiamo – conferma il direttore dell’Autodromo, Pietro Benvenuti – i lavori principali, quelli della creazione della passerella sopra i box e dell’area della Tosa stanno proseguendo in linea con i tempi. Siamo non solo fiduciosi ma sicuri che per l’arrivo del Gran Premio di Formula 1 l’Autodromo di Imola saprà fare ancora migliore mostra di sé».

Tribune green alla Tosa

Tra i più importanti restyling in corso d’opera c’è sicuramente quello sulla mitica area per il pubblico all’altezza della curva Tosa. «I lavori per creare una riqualificata area tribune stanno proseguendo. Non sappiamo ancora con l’esattezza quanti saranno i posti disponibili per il pubblico, lo conosceremo al termine dell’intervento, ma almeno per il prossimo Gp imolese anche questo spicchio di autodromo potrà tornare a ospitare il pubblico e gli appassionati. E lo farà – sottolinea il direttore – con un approccio veramente green, senza sedute vere e proprie ma attraverso la creazione di un’area prato in terrapieno». Sempre in tema di interventi legati al motorsport Benvenuti sottolinea come «qualche intervento di messa a posto e miglioramento del manto della pista lo faremo ma saranno solo piccoli e necessari accorgimenti».

Passerella box

Altro importante lavoro è quello inerente alla creazione di una nuova passerella sui box. «Struttura necessaria – spiega Benvenuti – per offrire comfort e sicurezza al pubblico. Il cantiere prosegue e proprio in questo periodo si stanno realizzando i collegamenti verticali che ospiteranno scale, ascensori e nuovi bagni. Da lì si passerà poi alla creazione del vero e proprio passaggio orizzontale, che dalla sala stampa arriverà quasi alla fine della terrazza e che sarà sopraelevato permettendo di raggiungere il piano rialzato con maggiore sicurezza».

Ristorante sotto le tribune

Non è di diretta competenza di Formula Imola bensì del Con.Ami il capitolo della creazione di un nuovo ristorante sotto la tribuna del rettilineo del circuito, in via Malsicura. Al posto dei panini dell’American Graffiti, infatti, sorgerà un nuovo locale della catena Doppio Malto con offerta di birra e cibo. I lavori proseguono e un po’ tutti si aspettano che possano terminare prima dell’arrivo del Gp del Made in Italy.

Vie d’accesso

Stanno proseguendo anche i lavori che non riguardano direttamente la struttura sportiva in riva al Santerno ma ne permettono il collegamento con la città e soprattutto con la stazione dei treni. Stiamo parlando del primo stralcio del cantiere di riqualificazione dell’asse di viale Andrea Costa. Qui a partire dall’incrocio con viale Carducci-viale de Amicis e fino all’incrocio con via Aspromonte-via Mentana l’intervento prevede la riqualificazione dei marciapiedi su entrambi i lati e la pista ciclopedonale sul lato est. Interventi che hanno un costo complessivo di 350mila euro. Stando al cronoprogramma il restyling dovrebbe essere finito per l’inizio di maggio, a poche settimane dal grande afflusso di appassionati provenienti da tutto il mondo. Non saranno invece ancora realizzati quelli sul ponte di accesso su viale Dante (un milione di euro).