Auto nel fosso a Errano di Faenza: bimbo di 6 anni in gravi condizioni

Un grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Errano di Faenza all’altezza del civico 579 di via Firenze. Per cause in corso di accertamento, un’auto è finita nel fosso, con tre giovanissimi rimasti feriti. Due bambini di 6 anni sono stati portati all’ospedale di Cesena e le condizioni di uno dei due piccoli sono state giudicate gravi. Coinvolto anche un ragazzo di 16 anni: trasportato all’ospedale di Faenza, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 con auto medicalizzata, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per i rivlievi.