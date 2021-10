Auto fuori strada: un ferito nell’incidente di via Fossa a Cesenatico

Incidente prima dell’alba in via Fossa a Cesenatico. Un’auto è finita fuori strada all’interno del fossato che costeggia la stessa che collega Villamarina all’entroterra. Per estrare la persona ferita è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco volontari di Cesenatico, che ha consegnato l’autista al 118 per le cure del caso. L’uomo è stato trasportato al Bufalini ed ora si trova sotto osservazione in pronto soccorso. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’accaduto (erano le 6 circa) i carabinieri della compagnia di Cesenatico.