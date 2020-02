Attore cade dal palco, sospeso spettacolo a Imola

IMOLA. Andrà regolarmente in scena questa sera lo spettacolo “Dracula” con Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini al teatro comunale ‘Ebe Stignani’ di Imola. La compagnia teatrale ha confermato, infatti, la presenza dell’attore Geno Diana, nei panni di “Dracula”, che martedì sera, nel corso della prima delle rappresentazioni in programma a Imola, è accidentalmente caduto dal palcoscenico, con conseguente sospensione dello spettacolo. Per l’attore Geno Diana, subito soccorso e trasportato con un’ambulanza per precauzione al pronto soccorso dell’Ospedale cittadino per essere medicato, tanto spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza grave. Il calendario delle repliche proseguirà regolarmente fino al 16 febbraio, mentre per quanto riguarda la data di recupero dello spettacolo sospeso ieri sera a circa due terzi della messa in scena, la Compagnia deciderà domani, dopo l’esibizione di questa sera.