Sabato e domenica al "Gotti" di Forlì sono in programma gli Assoluti Individuali Cadetti di Atletica. La suggestiva cerimonia di apertura in Piazza Saffi è stata arricchita dalla presenza di una leggenda dello sport italiano come Sara Simeoni - Foto Fabio Blaco

