Atletica, Melissa Turchi: gran doppietta ai tricolori Allievi

Bottino superlativo per i romagnoli ai Campionati Italiani Allievi. Non sono arrivati titoli, vero, ma con 2 argenti, 3 bronzi e tantissimi piazzamenti da top 10 il bilancio è più che positivo. Bravissima Melissa Turchi, velocista della Nuova Polisportiva A. Consolini di San Giovanni in Marignano capace di salire per ben due volte sul podio.

Melissa va veloce

La grande protagonista della rassegna per i colori romagnoli è stata, appunto, Melissa Turchi della Nuova Consolini. La riminese ha prima vinto l’argento nei 100 in 11”82 (12”33 in batteria) e poi si è ripetuta con il bronzo nei 200 (24”73 dopo il 25”16 in batteria), battuta in entrambi i casi da Alice Pagliarini del Fermo (11”47 e 24”38). Argento a Paolo Bolognesidell’Edera Forlì, che ha corso la finale dei 400 ostacoli in 52”86 (55”19 in batteria), ovvero il nuovo primato regionale Allievi, facendo segnare un incredibile miglioramento rispetto al 54”71 del 6 giugno a Bologna. Lo batte solo Okechukwu ChimbudikeAgu (Toscana Atl. Jolly), in 52”70. Bravissimo pure Enrico Ricci(Atl. Ravenna), che porta a casa la medaglia di bronzo nei 2000 siepi con 6’03”81 (anche 7° sui 1500, 3’59”58), nella gara vinta dal favoritissimo Manuel Zanini (Atl. Gavirate, 5’49”62), e lo imita nell’eptathlon Chiara Senni dell’Endas Cesena: per lei bronzo con 4.767 punti, nuovo record personale (miglioramento di 125 punti) e quarta prestazione regionale di tutti i tempi. La Senni ha fatto segnare nei 100 ostacoli 14”97, nell’alto 1.50, nel peso 9.80, sui 200 26”15, nel lungo 5.35, nel giavellotto 40.16 e sugli 800 2’31”58. Oro all’imprendibile Sofia Bonafè (Pontevecchio), che raccoglie ben 5.053 punti.

Bravi e piazzati

Sfiorano il podio per l’Edera Forlì Sofia Bedeschi e Adam Gouem, entrambi quarti rispettivamente nei 100 (11”99) e sui 110 ostacoli (14”67, a 1 centesimo dal bronzo). La Bedeschi fa anche settima nei 200 (25”42), con bis di personali annesso. Quarta è anche Elisa Cortesi della Libertas Forlì nel giavellotto (41.76, progresso di 25 centimetri), con i compagni di squadra Fabrizio Caporusso (5° nei 100 a 10”69 e 7° nei 200 a 22”50 dopo il 22”19 in qualificazione) e Giada Donati (sesta nei 400 con 56”55, dopo il record nelle batterie a 56”40). Bel 6° posto sui 3000 per Brayan Schiaratura della Golden Club Rimini International (8’47”84, progressione di quasi 5”) e da applausi è Gloria Dradi della Nuova Consolini, ottava nell’asta (3.35). Nella top 10, infine, Carlotta Tagliaferri dell’Atletica 85 Faenza nel giavellotto (37.11) e la sua compagna di squadra Zoe Fiorentini nei 400 (57”42, personale demolito).