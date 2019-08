Atletica Master, triplo oro europeo per Cristina Sanulli

Gli European Master Games, le “Olimpiadi Europee” per atleti over 30, che si concluderanno a Torino domenica 4 agosto, hanno nuovamente confermato il talento della velocista cesenate Cristina Sanulli anche a

livello internazionale.

La quarantasettenne endassina torna infatti dalla città sabauda con al collo il pesante carico di tre medaglie d’oro conquistate sui 100, 200 e 400 metri piani e con la ciliegina sulla torta di aver migliorato il record regionale del

mezzo giro di pista che già le apparteneva.

Sulla pista del “Primo Nebiolo” la cesenate ha conquistato tre vittorie nettissime infliggendo distacchi sensibili alle avversarie: 12 secondi e 97 centesimi il suo crono sui 100 davanti alla russa Martiusheva (13.24) e alla britannica Thomas (12.28). Identica la composizione del podio sulla distanza doppia, con la cesenate a 26.69 e le avversarie rispettivamente a 27.44 e 27.80, assolutamente senza storia i 400 piani conclusi in 1.02.72 davanti all’altra italiana Paola Ploticchi e alla Russa Natalia Plotnikova.

Non è la prima volta che nel capoluogo piemontese l’Inno di Mameli risuona grazie alle imprese atletiche dell’ispettore della Polizia Municipale di Cesena. Nel 2013 infatti, in occasioni dei Giochi Mondiali Master, la Sanulli era salita sul gradino più alto del podio dei 400 metri e aveva conquistato due argenti (100 e 200) e un bronzo con

la 4X100 azzurra.

“Ho iniziato a correre a 15 anni e non ho mai smesso – racconta l’endassina – ma nei primi anni di carriera l’emotività che portavo in gara mi impediva di esprimermi al meglio.

Con la maturità ho imparato a gestire l’approccio alle gare e quando vado sui blocchi sono determinata a ottenere il massimo dal lavoro che ho svolto in allenamento. Lo stesso atteggiamento che cerco di avere ogni giorno nel lavoro e nella vita.”

Per un po’ ora la Sanulli lascerà nello zaino le scarpe chiodate, ma non troppo a lungo: a Jesolo dal 5 al 15 settembre sono in calendario i Campionati Europei Master e a fine settembre dovrà guidare le compagne

dell’Atletica Endas Cesena alla finale dei Campionati di Società che si terrà ad Ariano Irpino (Avellino).