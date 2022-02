Assolto per 40 chili di hashish trovato a Sogliano: era per lavoro

La Guardia di Finanza gli aveva sequestrato 40 chili di hashish in un magazzino di una sua azienda agricola a Sogliano, ma quella sostanza non era destinata a un’attività illecita, ma per il suo lavoro di commercializzazione di prodotti a base di canapa light. Anche per questo il giudice per le udienze preliminari Maurizio Lubrano lo ha assolto nel processo con rito abbreviato. Il 33enne originario di Gatteo Mare, con interessi economici anche nel Riminese oltre che nel Cesenate, era stato arrestato nel gennaio 2021, anche se il giudice per le indagini preliminari Massimo De Paoli lo aveva subito rimesso in libertà in attesa del giudizio, pur convalidando il fermo.

Ora il giudice Lubrano ha accolto la tesi difensiva degli avvocati dell’uomo, Carlo Alberto Zaina e Massimiliano Orrù: quei 40 chili non erano destinati ad un uso illecito, ma servivano per testare un nuovo macchinario che avrebbe avuto il compito di abbassare il principio attivo entro i limiti di legge per poi essere utilizzati nel commercio legale di prodotti a base di canapa. Inoltre l’analisi di laboratorio fatta su soli 4di 389 panetti ritrovati nel magazzino, non poteva definirsi un campione attendibile, anche perchè i risultati sul principio attivo erano molto discordanti. Un altro elemento che ha fatto pendere la bilancia dalla parte dell’assoluzione è stato quello che nessun atto di vendita della sostanza era stato fatto, quindi non era dimostrato che il coltivatore fosse già diventato commerciante. La pubblica accusa, rappresentata dal sostituto procuratore Francesca Rago, aveva chiesto una condanna a 3 anni per la detenzione.

I problemi peril titolare di un’impresa produttrice e con molti negozi per la distribuzione di prodotti a base di cannabis light, erano iniziati quando la Guardia di Finanza si era presentata in una sua azienda agricola a Sogliano sul Rubicone, seguendo le tracce di un altro sequestro effettuato in Lombardia.