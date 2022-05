Assolto evasore Iva: si era “autoaccusato” senza l’avvocato

Evasore Iva assolto perché le dichiarazioni che lo avrebbero “incastrato” erano state rese senza la presenza del difensore di fiducia e valorizzando un documento più “conveniente” per l’ipotesi d’accusa.

Questo il succo della sentenza che ha lasciato alla sola Agenzia delle Entrate il compito di far pagare il giusto prezzo al titolare di un’impresa di autotrasporti, cui veniva contestato di aver presentato nel lontano 2012 una dichiarazione Iva di importo inferiore al dovuto. Tutto è iniziato con la verifica fiscale delle Fiamme gialle: ai segugi del Fisco non poteva sfuggire che nei registri Iva c’erano delle irregolarità che però erano risultate sotto la soglia per cui è possibile far scattare la denuncia penale. Ipotizzando che altrettante irregolarità comparissero nella registrazioni trimestrali, i finanzieri hanno provveduto al loro controllo. E’ stato solo a questo punto che l’imprenditore è stato sentito: l’uomo, sul cui capo pendevano già indizi di reato, avrebbe però dovuto essere ascoltato in presenza del proprio legale. Cosa che non è invece avvenuta e che è stata puntualmente sottolineata durante il processo dai difensori di fiducia, gli avvocati Gilberto Gianni e Matteo Urbinati. Questo vizio procedurale nell’indagine ha permesso così al collegio difensivo di chiedere l’inutilizzabilità di tutti gli atti che ne sono conseguiti, istanza accolta dal giudice. Il Tribunale ha perciò dovuto necessariamente assolvere l’imprenditore. Non potendo utilizzare le dichiarazioni rese dall’indagato, infatti, ha sottolineato come in presenza di due documenti attendibili come la dichiarazione Iva e la registrazione trimestrale diventata reato per la “confessione”, non era possibile stabilire quale fosse la documentazione a cui attribuire più credibilità rispetto all’altra.

Come detto l’imprenditore ha evitato una condanna alla pena del carcere, ora resta aperta la partita solo con il Fisco per capire cosa sia realmente accaduto.