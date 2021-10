Ascig Ravenna premiata dal console generale del Giappone

Per i meriti acquisiti nella divulgazione della cultura giapponese in Italia, questo pomeriggio nella sala del consiglio comunale in municipio l’Associazione per gli scambi culturali fra Italia e Giappone di Ravenna (Ascig) ha ricevuto un riconoscimento dal console generale del Giappone Yuji Amamiya, in rappresentanza del ministero degli Esteri.

“Il ministro degli Esteri del Giappone ha voluto consegnare un riconoscimento di grande valore, un premio di amicizia e fratellanza che ci ha onorato immensamente”, ha commentato il sindaco Michele de Pascale presente alla cerimonia insieme alla neo assessora Annagiulia Randi. “Spero che questo momento – ha aggiunto il sindaco – rappresenti un’ulteriore occasione di crescita e relazioni tra i nostri due paesi, e in particolare con i territori della provincia di Ravenna, con le nostre grandi scuole artistiche e culturali della ceramica e del mosaico, con il nostro porto internazionale e le nostre grandi imprese”.

“Mi congratulo per il riconoscimento”, ha poi commentato il console, che ha inoltre sottolineato come ogni anno dal 2003 l’Ascig promuova il Giappone con la manifestazione ‘Ottobre giapponese’, uno dei maggiori eventi nel nord Italia per far conoscere la cultura tradizionale del Paese. “In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante nel corso di questa edizione ci saranno anche molte iniziative a tema dantesco per celebrare il poeta, simbolo del consolidamento delle relazioni culturali tra Giappone e Italia”. Anche il sindaco di Faenza Massimo Isola ha voluto rimarcare il solido rapporto tra Faenza e il Giappone, “grazie all’importante gemellaggio con la città di Toki, che ci unisce da ormai 42 anni”.

In rappresentanza di Ascig ha ritirato il riconoscimento, una pergamena, il presidente Marco Del Bene. È intervenuta anche Carla Benedetti, presidente dell’Associazione per i gemellaggi con il Comune di Faenza.