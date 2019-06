"Artisti in piazza" a Pennabilli, ultimo giorno

PENNABILLI. Ultimo giorno di programmazione per “Artisti in piazza” a Pennabilli. Un’edizione, la 23ª, che ha riservato un’attenzione forte alla riduzione dell’impatto ambientale. Su quest’ultimo aspetto il festival ha puntato in alto improntando azioni di diversa natura in una coraggiosa opera di sensibilizzazione.



Nell’ampissimo panorama delle arti performative, sempre più incisiva la ricerca sul teatro contemporaneo internazionale. Come nel caso del Teatro del Vento che qui ha presentato l’unica data italiana dell’imponente e seguitissimo “Moby Dick”. È invece ancora possibile vedere la nuova straordinaria prova attorale e coreografica degli spagnoli di Zero En Conducta, nella palestra delle scuole (20.15) per godere della raffinata e struggente narrazione di questa loro prima nazionale “Eh man hé. La mecànica del alma”.

Per chi ama il classico repertorio del teatro di strada da non perdere l’ultimo lavoro dei fratelli belgi Troubouch che si intitola come loro “Les Frères Troubouch” in cui regalano un divertissement dolce e spensierato per grandi e piccini, (20,30). Lo stesso vale per lo spettacolo unico nel suo genere “Miracle of balance” con lo straordinario Jyoti Supernaturel maestro di molteplici discipline, con all’attivo milioni di visualizzazioni su You Tube e apparizioni televisive in diversi paesi del mondo (16.30/20/21.45/) Oggi attesissima l’esibizione alle 19.30 della cantante turca Gaye su Akyol, prima data italiana del suo nuovo tour. Arriva portando con sé la ricchezza di stili e generi che caratterizzano il mondo musicale anatolico in cui entrano il rock anglo-statunitense, l’elettronica, la psichedelia.

Per il genere del nouveau cirque appuntamento alle 16.45 con il circo cabaret dei Five Foot Fingers che propongono uno spettacolo esplosivo, coinvolgente ed esilarante.

E se si desidera un’immersione nella pura poesia, ecco il circo contemporaneo El Grito (menzione d’onore ad Asti Teatro) che presenta (necessaria la prenotazione 10.30 / 21) “Johann Sebastian Circus” risultato di una lunga e originale ricerca tra circo e musica.