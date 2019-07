Arte, il riminese Ennio Zangheri vince il premio Andy Wharol

Il riminese Ennio Zangheri ha vinto il premio Andy Wharol (miglior opera POP) in occasione della prima edizione del Premio Contemporary Rome Art – Mostra Internazionale di Arte Contemporanea — che si è tenuto nella prestigiosa sede di Palazzo Velli Expo, il 19.20.21 luglio scorso, nel cuore di Roma. Inserita all’ interno del progetto artistico #Contemporary, presentato alla terza edizione del Rome Art Week 2018, la mostra collettiva, ideata e curata dallo storico dell’ arte Ilaria Giacobbi, mette in luce il fermento artistico contemporaneo ma, al contempo, risulta essere un’ indagine socio-antropologica dell’ arte, concepita come riflesso/manifesto della sua epoca.

L’opera di Zangheri, tecnica mista su tela è (170x 110 cm) si intitola “Behind the mirror”.