L'”Arsenico” tornerà a Imola ad aprile

IMOLA. Niente paura: spettacolo saltato, spettacolo riprogrammato. A seguito della sospensione degli spettacoli fino al 3 aprile compreso, secondo quanto previsto dal Dpcm 4 marzo 2020, lo spettacolo Arsenico e vecchi merletti al teatro Stignani di Imola è stato rinviato. Ma la direzione del teatro ha già fissato le date per il recupero. Arsenico e vecchi merletti andrà dunque in scena da martedì 21 a domenica 26 aprile. Restano validi gli abbonamenti e i biglietti già emessi. Per tutti gli aggiornamenti l’invito è di seguire la pagina Facebook del teatro Stignani e il sito www.teatrostignani.it