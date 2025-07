Vela, un grande Luca Rosetti alle Azzorre: tappa e record alla Les Sables-Horta

ISOLE AZZORRE. Il trentenne Luca Rosetti continua con i successi nell’altura mondiale. Il giovane skipper cresciuto in Romagna e passato dalla classe Mini ai Class 40 ha vinto con la sua Maccaferri Futura la prima tappa della prestigiosa regata oceanica Les Sables-Horta-Les Sables. La barca, costruita appositamente per sviluppare il progetto sportivo di Luca, era alla sua prima vera esperienza oceanica e ha sbaragliato il campo avversario costituito dai migliori specialisti della categoria. Non solo. Rosetti, portabandiera del Club Nautico Rimini, in questa occasione in coppia con l’altra giovane promessa della vela italiana Matteo Sericano, si è permesso persino il lusso di stabilire il nuovo record assoluto della regata. I due marinai hanno percorso le 1.300 miglia dell’andata (Francia-Azzorre) in 4 giorni, 14 ore 10 minuti e 32 secondi, quasi 18 ore in meno del precedente primato. Solo poco più di 10 minuti il vantaggio sui diretti inseguitori, gli spagnoli Costa e Santurde del Arco, in una categoria dove i testa a testa sono all’ordine del giorno. Rosetti e Sericano sono riusciti a prevalere anche grazie a una tattica vincente, con la scelta di una rotta più meridionale rispetto ai rivali nella fase finale. La barca comunque, in questo test atlantico, ha dimostrato di essere competitiva riuscendo a percorrere fino a 409 miglia nelle 24 ore.

«Siamo davvero soddisfatti della regata: è stata una prova intensa e importante, soprattutto perché era la nostra prima vera competizione con questa barca. Abbiamo affrontato momenti difficili e battagliato con gli altri equipaggi, abbiamo preso una scelta rischiosa, quella di spingerci a sud, ma che alla fine si è rivelata vincente», ha dichiarato Luca all’arrivo.

Martedì 8 luglio via alla seconda tappa con l’arrivo finale a Les Sables d’Holonne.