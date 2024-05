Vela. Notte e giorno in mare, domani al via la 24 Ore di San Marino tra ukulele e bomboloni

RIMINI. Barche piccole e grandi, veloci e da crociera, con equipaggi formati da grandi velisti o da semplici appassionati oppure da marinai musicisti come è il caso di Kurzweil dove la skipper sarsinate Sara Castiglia ha intenzione anche di suonare l’ukulele. Domani alle 15 prende il via davanti al porto di Rimini la 24 Ore di San Marino, una regata che mancava da 14 anni e che impegna gli equipaggi per 24 ore di fila lungo un percorso a triangolo di 12 miglia davanti alla costa. Sono quasi una trentina le barche iscritte. Fra di loro anche 4 Mini del gruppo Banda Oltremare Ravenna, la stessa classe nella quale a novembre Luca Rosetti ha trionfato al termine di una bellissima Mini Transat 650. Il 29enne romagnolo che ha vinto la traversata atlantica in solitario, e che proprio nei giorni scorsi è stato votato Velista dell’Anno dal Giornale della vela, sarà però a bordo di una delle imbarcazioni più grandi e veloci che si giocano il successo finale. Si tratta di Blue, il Tp 52 dell’armatore Bonfiglio Mariotti. Al via ci sono anche l’altro Tp 52 Orlanda di Attilio Sammarini e il Cori 62 Pegaso del team Foursailing. Ma ci sono anche 6 Meteor, barche lunghe appena sei metri, con una flotta formata da allievi del Circolo Nautico di Cervia.

La regata, ben visibile da terra, è organizzata dallo Yachting Club San Marino sotto l’autorità della Federazione sammarinese vela. Il triangolo da ripetere per 24 ore è di circa 12 miglia. Una bella fatica che sarà in parte alleviata dal regalo in programma all’alba di domenica: bomboloni caldi offerti dagli organizzatori a bordo dei gommoni di assistenza. Ogni barca sarà dotata di rilevatore di posizione per consentire di seguire in tempo reale l’andamento della gara. Collaborano all’iniziativa anche Circolo Velico Riminese, Yacht Club Rimini e Club Nautico Rimini. Il Marina di Rimini ha messo a disposizione l’ormeggio per le barche in arrivo da altri porti. Oggi, alle 18.30, alla tensostruttura del Marina di Rimini, si tiene un racconto a due voci sul tempo a cura di Paolo Pavarini e Mauro Righetti.