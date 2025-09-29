Vela, Musone, Franchini e Ivaldi bronzo al Mondiale RS21

PORTO ROTONDO. L’equipaggio romagnolo di Freccia Blu Ita 293 ha conquistato la medaglia di bronzo al mondiale di classe RS21 che si è svolto nei giorni scorsi in Sardegna a Porto Rotondo. La barca del vice presidente del Club Nautico Rimini Andrea Musone, assente per impegni di lavoro, si è ben distinta in un campo di regata che in 9 prove ha impegnato i 49 equipaggi in gara con le condizioni meteo più disparate. A bordo il riminese Marco Franchini (timoniere), il riminese Giacomo Musone (randista), il tattico ravennate Matteo Ivaldi e il ligure Davide Vignone.

«Un grande risultato, arrivato un po’ a sorpresa ma frutto di tanti sacrifici negli ultimi giorni -dichiara Giacomo Musone -Siamo un gruppo che andava in barca insieme per la prima volta, ci siamo preparati poco ma molto seriamente nell’ultima settimana prima del campionato e ci siamo trovati subito in sintonia».