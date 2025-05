Vela, Mr Hyde bissa il successo a La Duecento. Bene anche QQ7

CAORLE. Equipaggi romagnoli protagonisti a La Duecento, regata giunta alla trentesima edizione sulla rotta Caorle-Sansego-Caorle organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita. I forlivesi Marco Rusticali e Riccardo Rossi su Mr Hyde (Circolo Nautico del Savio) sono arrivati primi assoluti nei tempi compensati ORC Overall X2.

Il bis di Mr Hyde

«È stata una regata per noi veloce ma impegnativa», hanno spiegato i due velisti all’arrivo, «Mr. Hyde soffre molto la bolina, soprattutto in equipaggio ridotto. La lunga discesa al vento ci ha mostrato i limiti della lunghezza della nostra barca, ma fortunatamente il fiocco nuovo e la scelta di stare sotto costa hanno limitato i danni, permettendoci di girare Sansego insieme ai nostri avversari di classe, tutti molto vicini. La risalita verso Caorle è stata tutta in poppa, volando sulle onde e allungando la distanza dagli inseguitori. Per la seconda volta vinciamo questa bellissima regata, risultato che non ci saremmo mai aspettati date le previsioni».

Da segnalare anche il primo posto nella classe ORC A ( e seconda assoluta nella categoria ORC) per QQ7 di Salvatore Costanzo (Circolo Velico Ravennate), il primo posto di Mira (Matteo Sassi-Giuliano Gilberto, Ravenna Yacht Club) nella categoria Open650 (impegnati su un percorso ridotto X2 fino al faro di Porer), il secondo ORC B (e terzo assoluto in categoria ORC) di Lo Re (Matteo Forni, Circolo Velico Riminese).

Quasi 70 barche al via

In totale hanno preso parte alla regata 69 imbarcazioni con oltre 400 velisti impegnati a bordo, provenienti da 5 nazioni diverse. La partenza dalla cittadina veneta è avvenuta con uno scirocco di 8 nodi e temperature estive. Il Trofeo Antal line honour destinato alla prima imbarcazione all’arrivo è andato a Forever K, il Cookson 50 dell’armatore padovano Claudio Bernoni giunto sabato sera poco prima delle 19 . La vittoria ai tempi compensati ORC Overall X Tutti ad Athena del trevigiano Giuseppe Mezzalira.