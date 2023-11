Vela, MiniTransat. Luca Rosetti al comando allunga in un Aliseo difficile da decifrare

RIMINI. Luca Rosetti, a bordo di Race=Care, è al comando della seconda tappa della Mini Transat, la prestigiosa regata in solitario che dalla Francia porta ai Caraibi in due tappe sulle piccole barche Mini (6,50 metri di lunghezza). Il velista del Club Nautico Rimini, 28 anni, partecipa nella categoria Serie, la più affollata con circa sessanta selezionati skipper al via, e ha buone chance di portare a casa un risultato prestigioso. Dopo 11 giorni di mare nei quali ha diviso a lungo il primato con lo svizzero Felix Oberle e il francese Hugues De Premare, oggi lo skipper romagnolo ha allungato. Nel rilevamento delle 19 aveva più di 36 miglia di vantaggio su Oberle e 53 su De Premare. Nonostante l'ottavo posto della prima tappa con 15 ore di ritardo dal primo, Luca è ancora in lotta anche per il successo generale. I primi tre arrivati alle Canarie (Michael Gendebien, Titouan Quiviger e Bruno Lemunier) sono molto distaccati. La classifica finale si stila con la somma dei tempi delle due prove. Nelle 800 miglia che rimangono all'arrivo di St Francois Riviera du Levant (Guadaloupe) può succedere di tutto.