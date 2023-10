Vela, Mini Transat. Luca Rosetti spiega la vita di bordo del navigatore solitario VIDEO Oggi via alla seconda tappa

Il velista romagnolo Luca Rosetti (Club Nautico Rimini) parte oggi per la seconda e ultima tappa della regata velica Mini Transat 2023. A bordo del suo Mini 650 Race=Care spiega in un video al Corriere Romagna come è la vita di bordo durante una traversata oceanica in solitario su una barca così piccola (6,5 metri). Dopo la tappa da Les Sables d'Olonne (Francia) a Santa Cruz de La Palma (Canarie) che lo ha visto arrivare ottavo in classe Serie, questo secondo tratto porterà i velisti fino a Saint-François [Guadalupa] per un percorso di circa 2700 miglia. “Ci aspettano condizioni meteo abbastanza anomale nelle latitudini in cui traversiamo”, spiega Luca, 28 anni. “Basse pressioni molto a sud e fronti che rompono il classico aliseo sono una situazione che si vede raramente. Sarà una seconda tappa complicata ed interessante a livello strategico, che lascia i giochi totalmente aperti fino all’arrivo. Qui l’adrenalina è a mille, non vedo l’ora di lasciare gli ormeggi!”.