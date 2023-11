Vela, Mini Transat. Il romagnolo Rosetti al comando ma da Sud rimontano

Luca Rosetti è da due giorni al comando della Mini Transat nelle classe Serie, la regata in solitario transatlantica della classe Mini (6,50 metri di lunghezza). Dopo l’ottavo posto della prima tappa, in questa seconda e ultima tappa partita dalle Canarie e diretta a Guadaloupe (2700 miglia), il velista 28enne del Club Nautico Rimini ha scelto una rotta settentrionale che lo ha visto recuperare posizioni su posizioni fino a portarlo in testa. Rosetti ha dimostrato sia di avere una buona barca sia di saperla condurre al meglio, avvantaggiandosi rispetto agli stessi skipper che avevano scelto l’opzione nord. I giochi sono però tutti ancora aperti. La flotta dei velisti che scelto una rotta più meridionale sta usufruendo di una maggiore spinta degli alisei che consente loro velocità più elevate rispetto a quelle di Luca, in particolare lo svizzero Oberl e il francese De Premare. Ma tutta questa seconda tappa sembra affidata all’incertezza con un meteo che prevede diverse zone di calo dell’aliseo e che ovviamente i velisti vogliono evitare.

Ecco la classifica nei primi posti (con distacchi in miglia) quando siamo a circa un terzo del percorso nel rilevamento effettuato alle 7.

1. Luca Rosetti (ITA, Race=Care)

2. Felix Oberl (SVI, Mingulay) +17,3 miglia

3. Justin Bardat (FRA, Da Giusket) +21,9

4. Ulysse David (FRA, Equans) +22,4

5. Alessandro Torresani (ITA, Porco Rosso) +22,8

6. Hugues De Premare (FRA, Technip Energiese Internbational Coatings) +24,1

7. Leo Bothorel (FRA, Les Optiministes Secours Populair 17) +25,7

8. Titouan Quiviger (FRA, Les Extraordinaires) +26,6

9. Witold Malecki (POL, ProData) +26,9

10. Michael Gendebien (BEL, Barillec Marine- Actemium) +29,8