Vela. Luna Rossa vola con i giovani timonieri. Seconda dopo due giornate. Ecco la classifica

JEDDAH. Dopo due giornate di regate Luna Rossa dimostra di essere molto competitiva ed è ancora al secondo posto dietro New Zealand. Nelle Preliminary in Arabia Saudita (che si disputano sugli AC40 e non sugli AC75 che si useranno per la fase finale di Coppa America) è al secondo posto. Ottima la prova dei quattro azzurri a bordo a cominciare dai timonieri, l’olimpionico Nacra 17 Ruggero Tita (33 anni) e il giovanissimo Marco Gradoni (quest'ultimo solo 19 anni) che hanno sostituito per questa serie di regate gli storici “titolari” Francesco Bruni e James Spithill.