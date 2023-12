Vela. Luna Rossa cade di prua e perde con New Zealand al match race di Jeddah

JEDDAH. Luna Rossa cresce e fa ben sperare per la 37esima America's Cup in programma nell'estate 2024 a Barcellona. Ieri, al termine della tre giorni di Preliminary regattas di Jeddah (Arabia Saudita) si è guadagnata il diritto di affrontare i kiwi nel match race finale migliorando il quarto posto deludente di settembre di Vilanova i Geltru (Spagna) e nella finale ha dovuto cedere ai campioni in carica di Emirates Team New Zealand.

Ieri, terza giornata, vento sostenuto fra i 13 e i 17 nodi. La prima prova è di Luna Rossa (timonieri Marco Gradoni-Ruggero Tita) che dopo la prima boa allunga sugli avversari e vince con 11 secondi su American Magic e 26 su New Zealand ottenendo subito il diritto al match race contro i kiwi. Nella seconda gli italiani decidono di partire mura a sinistra per evitare di buttarsi nella mischia e la tattica sembra premiare ma i neozelandesi prendono comunque il largo e quando Luna Rossa è terza un problema fa cadere in acqua l'AC40 di Prada e il team di Max Sirena deve ritirarsi. Al traguardo prima New Zealand davanti ad Alinghi a 23 secondi e American Magic a 41.

Al match race partenza vinta dai detentori che cercano di coprire gli avversari: due secondi di vantaggio alla prima boa, uno alla seconda, 6 alla terza e alla quarta, 11 alla quinta ma proprio all’ultima virata di boa, lo scafo cade in acqua con la prua bassa e finisce qui.

La classifica finale dopo otto prove di flotta:

1. Emirates Team New Zealand (NZ) 64, 2. Luna Rossa Prada Pirelli Team (ITA) 49, 3. Alinghi Red Bull Racing (SVI) 35, 4. NYYC American Magic (USA) 28, 5. Ineos Britannia (GB) 26, 6. Orient Express Racing Team (FRA) 20