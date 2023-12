Vela. Luna Rossa al secondo posto nelle Preliminari. Ecco la classifica. Oggi diretta tv

JEDDAH. Sono cominciate ieri a Jeddah le regate preliminari dell’America’s Cup. Luna Rossa ha concluso la giornata in seconda posizione. La prima regata è andata a Emirates Team New Zealand che, come da pronostico della vigilia, ha dominato la gara che ha visto l’assenza degli statunitensi di American Magic. L’assenza di vento e la partenza a mure sinistra ha sfavorito l’equipaggio guidato da Ruggero Tita che però è riuscita a compiere il sorpasso e raggiungere il podio. Nella seconda regata partono ancora bene i “kiwi” (e a fine gara arriverà la doppietta), brutto errore per Luna Rossa che in vista del via perde il volo ed è costretta ad attendere il momento per ripartire inseguendo per tutta la regata conclusa in quarta piazza. Nella terza regata di giornata, scatto preciso per Luna Rossa che ha preso subito il comando. L’equipaggio tricolore si è dimostrato perfetto rimanendo in alto sull’acqua e tenendosi alle spalle New Zealand che, dopo aver combattuto in partenza con Orient Express, si è messo alla caccia della barca guidata da Ruggero Tita per poi perdere gradualmente terreno. Piccolo brivido finale per Luna Rossa che, sull’ultima strambata ha toccato l’acqua con la prua, ma ha chiuso con 2’33” su Orient Express e 3’41” su Alinghi.