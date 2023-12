Vela. Luna Rossa al match race finale contro New Zealand tra poco in diretta

JEDDAH. Con una gara di anticipo Luna Rossa ottiene il diritto di disputare il match race finale nelle Preliminary Regatta di America’s Cup a Jeddah, Arabia Saudita. Oggi nella settima prova (vento fra i 13 e 18 nodi) ha condotto una gara senza sbavature e ha vinto dominando i sei lati del percorso con 11 secondi su American Magic, 26 su New Zealand, 32 su Orient Express, 38 su Ineos Gb e 56 su Alinghi. Fra poco, dopo l’ottava regata, il match race contro i neozelandesi che oggi hanno commesso un brutto errore in manovra dopo essere partiti in testa.

Diretta tv sui social di America’s Cup, su Mediaset Infinity canale 20 e a pagamento su Sky.