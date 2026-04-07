Vela, Luca Rosetti terzo in Atlantico con Checco Bruni

Maccaferri Futura, il Class40 del velista oceanico Luca Rosetti, realizzato da Officine Maccaferri, ha conquistato il primo podio della stagione alla Spi Ouest-France Banque Populaire Grand Ouest, dando il via al calendario 2026 in una delle regate più competitive del panorama europeo. Al termine di quattro giorni di prove serrate in equipaggio, Maccaferri Futura ha chiuso al terzo posto su 17 Class40, costruendo il risultato regata dopo regata e consolidando progressivamente la propria posizione, fino a conquistare il podio nella classifica generale, alle spalle di due equipaggi francesi. Il risultato è stato raggiunto in un contesto di alto livello internazionale, che ha visto la partecipazione di atleti olimpici e timonieri di Coppa America.

Nella baia di Quiberon, Rosetti ha guidato un equipaggio di alto profilo – composto da Checco Bruni, il boat captain Yaël Poupon e il velista oceanico francese Pierre Brasseur – dimostrando fin dalle prime prove grande solidità, capacità tattica e coordinamento nelle manovre, elementi decisivi in un format caratterizzato da regate brevi, ravvicinate e condizioni meteo variabili.

Il podio alla Spi Ouest segna un passaggio significativo nella crescita del progetto Maccaferri Futura e conferma la competitività della barca anche in contesti costieri particolarmente sfidanti, dopo le ottime performance nelle grandi traversate oceaniche. Nel 2025, Maccaferri Futura aveva già ottenuto risultati di rilievo, dalla vittoria con record nella prima tappa della Les Sables–Horta–Les Sables al piazzamento nella top ten alla Transat Café L’Or, chiusa al sesto posto al termine di una regata complessa e combattuta.

Il prossimo appuntamento sarà la primissima edizione della Trin’40, la nuova regata in solitario in partenza il 24 aprile da La Trinité-sur-Mer.