Vela. Luca Rosetti primo alla Mini Transat. La somma dei tempi lo premia. La classifica - VIDEO festa all’arrivo e premiazione

GUADELOUPE. La notizia è ufficiale Luca Rosetti su Race=Care ha vinto la Mini Transat, la traversata dell'Atlantico in solitaria Francia-Caraibi con tappa alle Canarie sulle barche della classe Mini (lunghe appena 6,5 metri). Il velista del Club Nautico Rimini, nato a Bologna ma di origini romagnole, ha gestito benissimo la seconda tappa, quella più lunga. Sul percorso di 2.700 miglia da Las Palma (Canarie) a St Francois (Guadeloupe) il giovane skipper ha messo in riga tutti gli avversari della categoria Serie, quella che ha visto al via una sessantina di selezionati velisti coprendo il percorso in 14 giorni, 12 ore 6 minuti e 30 secondi, viaggiando alla media di 7,3 nodi. Rosetti ha preceduto il francese De Premare di 6 ore e due minuti, il francese Bothorel di 6 ore e 42 minuti, lo svizzero Oberle di 7 ore e 53 minuti. Un grande vantaggio costruito grazie a una impeccabile conduzione della barca e a scelte tattiche vincenti spesso non in sintonia col resto della flotta.

Nella prima tappa Luca, 28 anni, era giunto ottavo con circa 15 ore 5 minuti e 30 secondi di ritardo rispetto al primo. Dopo il traguardo di questa notte, all'una e 26 minuti ora italiana, era necessario attendere l'arrivo di tutti gli avversari giunti prima di lui nella prima frazione per verificare che la somma dei tempi premiasse lo skipper romagnolo. L'ultimo da aspettare era il francese Michael Gendebien, primo a tagliare il traguardo alle Canarie. Poco dopo le 16.30 è arrivata la certezza: dopo la vittoria del 2019 di Ambrogio Beccaria, Luca Rosetti è il secondo italiano nella lunga storia della Mini Transat a vincere la prestigiosa regata.

“È davvero difficile per me descrivere questo momento”, ha spiegato Luca dopo all’arrivo. “Quattro anni fa, durante la mia prima partecipazione alla corsa, arrivai molto vicino a qui, in Martinica, con la voglia di rifare subito la corsa. Per riavviare un progetto, ma questa volta focalizzato sulla performance. Ho preso subito un Maxi 6.50 e poi mi sono trasferito in Francia per prepararmi e allenarmi meglio. Ho mostrato le mie ambizioni di vittoria fin dall’inizio di questa 24esima edizione. La prima tappa tra Les Sables d’Olonne e Santa Cruz de La Palma non è andata come speravo ma quella che si è conclusa è stata davvero incredibile. Certo, ci sono stati momenti complicati, soprattutto nella calma della partenza, ma anche ieri. Pensavo di essere troppo a nord e quindi immaginavo che la fine della gara sarebbe stata un po’ complessa per me”.

“Vincere la Mini Transat”, aggiunge, “non è cosa da poco! Se guardo indietro e vedo tutti i sacrifici che ho fatto per arrivare qui, è davvero incredibile. Questa vittoria è una grande ricompensa!”. E ora il futuro. “Mi piacerebbe fare Class40. Ho iniziato a lavorare al mio progetto e sto cercando partner per lanciarlo. Ora che ho vinto la Mini Transat, voglio continuare di slancio. So che l'evento è un trampolino di lancio notevole e gli ex vincitori li troviamo oggi ai massimi livelli. Ho dimostrato di avere buone basi. Oggi è il primo giorno del resto della mia carriera, o almeno così spero!”

“Sono strafelice. Luca ha fatto qualcosa di incredibile. E' stato bravissimo”, commenta Luca Del Zozzo, il velista romagnolo che con Luca ha costruito un progetto pluriennale nel quale sulla barca Race=Care hanno lavorato tutti e due. E proprio Del Zozzo il giorno stesso della partenza della prima tappa aveva detto, profeticamente: “Vedrete che Luca farà qualcosa che vi sorprenderà tutti!”

La classifica

Per la cronaca la vittoria nella categoria Proto è andata all’uruguaiano Federico Waksman.

Ecco invece la classifica generale ufficiosa della categoria Serie:

1° Luca Rosetti (ITA) in 25 giorni un’ora e 4 minuti (media 7,4 nodi)

2° Bruno Lemunier (FRA) a 3h 24’

3° Gregoire Hue (FRA) a 6h 25’

4° Michael Gendebien (BEL) a 8h 45’

5° Felixe Oberle (SVI) a 9h 1’

6° Thomas Andre (FRA) a 9h 52’

7° Hugo Mahieu (FRA) a 11h 6’

8° David Ulysse (FRA) a 13h 22’

9° Hugues Depremare (FRA) a 14h 34’

10° Djemila Tassin (FRA) a 16h 29’.