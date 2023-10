Vela. La riminese Wanderlust vince il titolo italiano J70

RIMINI. A Lerici l’imbarcazione “Wanderlust” dell’armatrice Sofia Giondi, in equipaggio con Filippo Baldassarri, Luca Tubaro e Matteo Morellina ha vinto l’ultima tappa del circuito di regate classe J70, valida per il campionato italiano assoluto. La vittoria è arrivata al termine di una regata tiratissima, decisa proprio all’ultima prova. Sofia Giondi e Filippo Baldassarri sono entrambi atleti dello Yacht Club Rimini. Morellina e Tubaro sono tesserati con il CC Aniene di Roma. La vittoria ha permesso all’equipaggio riminese di conquistare il titolo italiano sia assoluto che corinthian. Sia Sofia Giondi, anche istruttrice allo YCR, che Filippo Baldassarri, vantano un ricco palmares in tutte le classi, dalle derive alle regate di flotta con i monotipi. Baldassarri ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi del 2012 di Londra nella classe “Finn”.

“Un risultato davvero importante”, commenta il responsabile delle pubbliche relazioni dello Yacht Club Rimini, Federico Chiari, “che premia il lavoro e l’impegno di Sofia e del suo team. Un successo non solo per lo Yacht Club ma per tutta la città di Rimini, che ancora una volta dimostra di poter competere ad alti livelli nel mondo delle discipline nautiche”.