Vela, i vincitori del Campionato Autunnale di Rimini

Aria di Mare
  • 10 novembre 2025
Fotoservizio Libera Perrina
RIMINI. Il Circolo Velico Riminese mette in archivio il Campionato Autunnale valevole anche come Trofeo Memorial Filiberto Sammarini (quest’ultimo in collaborazione con il Club Nautico Rimini). Sabato e domenica, nelle acqua antistanti l’imboccatura del porto canale di Rimini, si sono svolte tutte e cinque le prove previste. Il vento non è mancato e ha accompagnato i bordi dei regatanti con un’intensità media di vento moderato (11-16 nodi).

Ad aggiudicarsi il trofeo è stata Orlanda, il Tp 52 di Attilio Sammarini che così ha onorato nel migliore dei modi la memoria del padre. Al termine delle regate si è svolta la premiazione nella sede sociale di via Destra del Porto. Le barche erano suddivise in categoria Libera, ORC e Vele Bianche. Ecco i risultati con i primi posti.

Classe Bravo: 1. Magoo Vulcan (Daniele Mazzotti), 2. Alter Fox (Matteo Pagliarani), 3. Antares (Mario Fornaciari)

Classe Charlie: 1. Lo Re (Matteo Forni), 2. Malafemmina III (Francesco Bardi).

Classe Delta: 1. Vola Viola (Saverio Sabbioni), 2. Kidogo III (Nicola Carli).

Classe Echo: 1. X-Altair (Vito Angelini), 2. Lucifera (Marco Casadei).

Classe Maxi: 1. Orlanda (Attilio Sammarini)

Vele Bianche: 1. Smarida (Alberto Allegri), 2. Luna Blu (Mattia Strangi), 3. Arequipa (Oscar Semprini).

ORC: 1. Lo Re (Matteo Forni), 2. Malafemmina III (Francesco Bardi), 3. X-Altair (Vito Angelini).

