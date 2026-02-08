Vela Emilia-Romagna, premiate le barche più forti del 2025

CERVIA. Ieri sera, a Cervia, al Museo del Sale, la Festa della Vela della XI Zona della Federazione Italiana Vela, ha premiato armatori ed equipaggi che si sono distinti nella vela d’altura durante il 2025.
Spicca il percorso del team Blue, il TP52 dell’armatore riminese Bonfiglio Mariotti, protagonista di una stagione di altissimo livello che lo ha visto conquistare il 2° posto alla 43ma Copa del Rey - ORC European Championship 2025 e il 3° posto al Trofeo S.M. La Reina - ORC 0 a Valencia.
Equipaggi che salgono anche sui podi di campionati mondiali come Luca Barozzi e Vincenzo Bonaguri di X Lady 3° classificati al Campionato Mondiale ORC Double Handed. Altro podio Mondiale per Bonora Lauro di Camay XL 3° classificato al Campionato mondiale Melges 32. Presenza femminile confermata con Sofia Giondi a bordo di MAGIQUE ET TERRIBLE, 1° posto equipaggio femminile al Campionato Mondiale RS21. Terzi al Campionato Mondiale RS1 per Andrea e Giacomo Musone.
I premi sono stati consegnati dal Presidente Regionale CONI Emilia-Romagna, Andrea Dondi, dalla Vicepresidente Regionale CONI Emilia-Romagna, Milva Rossi e dal Membro di Giunta CONI Maria Eleonora Guarini.
Di seguito i team premiati per meriti sportivi in ordine alfabetico:
BLUE – Bonfiglio Mariotti – Yacht Club Rimini
2° classificato 43ma Copa del Rey - ORC European Chamapionship 2025
3° classificato Trofeo S.M. La Reina - ORC 0 - VALENCIA
4° posto assoluto – VELEZIANA
1° posto Cat. 0 - VELEZIANA
5° posto ASSOLUTO - BARCOLANA
1° posto CAT. 0 – BARCOLANA
1° classificato assoluto REGATA DEL CONERO
3° classificato OVERALL CONERO CUP ORC INVITATIONAL
1° classificato ORC 0-A-B CONERO CUP ORC INVITATIONAL
CAMAY XL – Lauro Bonora – Ravenna Yacht Club
3° Class. Campionato del Mondo Melges 32 Senigalia
DRAGO VOLANTE – Antonella Gismondi – Circolo Velico Ravennate
1° classificato ORC C X Tutti - La Ottanta Caorle
1° classificato in tempo compensato - Galiola
FRECCIABLU – Giacomo e Andrea Musone – Club Nautico Rimini
2° Classificati Campionato Italiano e 3° classificati al Mondiale RS21
IRINA – Guglielmo Maurizio – Ravenna Yacht Club
1° Class. di Classe 80 Miglia Caorle
1° Class. Assoluto Regata Pesaro/Pola
LO.RE – Matteo Forni – Circolo Velico Riminese
2° cat. La200 CNSM Caorle
1° cat. Regata Club Val Sebenik
1º cat RIGASA Rimini
1º di cat. REGATA DEL CONERO Ancona
1º overall SOLARIS ADRIATIC CUP Trieste
1º cat. Trofeo Dario Meriggi Trieste
1º Cat. 3- BARCOLANA57 Trieste
1º overall 24 ORE SAN MARINO
1º di categoria XVIII VELEZIANA Venezia
MAGIQUE ET TERRIBLE – Sofia Giondi – Yacht Club Rimini
1° classificato equipaggio femminile al campionato mondiale
Mr HYDE – Marco Rusticali e Riccardo Rossi – Circolo Nautico Del Savio
1 ° Classificato Classe C - Campionato italiano ORC DH - Trieste
2° Classificato categoria 6 - Barcolana – Trieste
QQ7 - Salvatore Costanzo – Circolo Velico Ravennate
Vincitore Campionato Italiano Offshore 2025 Categoria A
VALENTINA - Pierpaolo Canè – Club Nautico Rimini
2° Classificati di Classe IRC 6 - Rolex Middle Sea Race
X LADY - Luca Barozzi e Vincenzo Bonaguri – Circolo Nautico Cesenatico/Circolo Velico Ravennate
3° classificato Campionato Mondiale ORC Double Handed