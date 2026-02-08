Vela Emilia-Romagna, premiate le barche più forti del 2025

Aria di Mare
/  Vela
  • 08 febbraio 2026
La premiazione di Blue
La premiazione di Blue
La premiazione di Lo Re
La premiazione di Lo Re
La premiazione di Mr Hyde
La premiazione di Mr Hyde

CERVIA. Ieri sera, a Cervia, al Museo del Sale, la Festa della Vela della XI Zona della Federazione Italiana Vela, ha premiato armatori ed equipaggi che si sono distinti nella vela d’altura durante il 2025.

Spicca il percorso del team Blue, il TP52 dell’armatore riminese Bonfiglio Mariotti, protagonista di una stagione di altissimo livello che lo ha visto conquistare il 2° posto alla 43ma Copa del Rey - ORC European Championship 2025 e il 3° posto al Trofeo S.M. La Reina - ORC 0 a Valencia.

Equipaggi che salgono anche sui podi di campionati mondiali come Luca Barozzi e Vincenzo Bonaguri di X Lady 3° classificati al Campionato Mondiale ORC Double Handed. Altro podio Mondiale per Bonora Lauro di Camay XL 3° classificato al Campionato mondiale Melges 32. Presenza femminile confermata con Sofia Giondi a bordo di MAGIQUE ET TERRIBLE, 1° posto equipaggio femminile al Campionato Mondiale RS21. Terzi al Campionato Mondiale RS1 per Andrea e Giacomo Musone.

I premi sono stati consegnati dal Presidente Regionale CONI Emilia-Romagna, Andrea Dondi, dalla Vicepresidente Regionale CONI Emilia-Romagna, Milva Rossi e dal Membro di Giunta CONI Maria Eleonora Guarini.

Di seguito i team premiati per meriti sportivi in ordine alfabetico:

BLUE – Bonfiglio Mariotti – Yacht Club Rimini

2° classificato 43ma Copa del Rey - ORC European Chamapionship 2025

3° classificato Trofeo S.M. La Reina - ORC 0 - VALENCIA

4° posto assoluto – VELEZIANA

1° posto Cat. 0 - VELEZIANA

5° posto ASSOLUTO - BARCOLANA

1° posto CAT. 0 – BARCOLANA

1° classificato assoluto REGATA DEL CONERO

3° classificato OVERALL CONERO CUP ORC INVITATIONAL

1° classificato ORC 0-A-B CONERO CUP ORC INVITATIONAL

CAMAY XL – Lauro Bonora – Ravenna Yacht Club

3° Class. Campionato del Mondo Melges 32 Senigalia

DRAGO VOLANTE – Antonella Gismondi – Circolo Velico Ravennate

1° classificato ORC C X Tutti - La Ottanta Caorle

1° classificato in tempo compensato - Galiola

FRECCIABLU – Giacomo e Andrea Musone – Club Nautico Rimini

2° Classificati Campionato Italiano e 3° classificati al Mondiale RS21

IRINA – Guglielmo Maurizio – Ravenna Yacht Club

1° Class. di Classe 80 Miglia Caorle

1° Class. Assoluto Regata Pesaro/Pola

LO.RE – Matteo Forni – Circolo Velico Riminese

2° cat. La200 CNSM Caorle

1° cat. Regata Club Val Sebenik

1º cat RIGASA Rimini

1º di cat. REGATA DEL CONERO Ancona

1º overall SOLARIS ADRIATIC CUP Trieste

1º cat. Trofeo Dario Meriggi Trieste

1º Cat. 3- BARCOLANA57 Trieste

1º overall 24 ORE SAN MARINO

1º di categoria XVIII VELEZIANA Venezia

MAGIQUE ET TERRIBLE – Sofia Giondi – Yacht Club Rimini

1° classificato equipaggio femminile al campionato mondiale

Mr HYDE – Marco Rusticali e Riccardo Rossi – Circolo Nautico Del Savio

1 ° Classificato Classe C - Campionato italiano ORC DH - Trieste

2° Classificato categoria 6 - Barcolana – Trieste

QQ7 - Salvatore Costanzo – Circolo Velico Ravennate

Vincitore Campionato Italiano Offshore 2025 Categoria A

VALENTINA - Pierpaolo Canè – Club Nautico Rimini

2° Classificati di Classe IRC 6 - Rolex Middle Sea Race

X LADY - Luca Barozzi e Vincenzo Bonaguri – Circolo Nautico Cesenatico/Circolo Velico Ravennate

3° classificato Campionato Mondiale ORC Double Handed

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui