Vela. Ecco i vincitori dell’Autunnale del Circolo Velico Riminese

RIMINI. Domenica 29 ottobre si è concluso il Campionato Autunnale 2023 organizzato dal Circolo Velico Riminese che ha aperto la nuova stagione sportiva. Due giornate di regate e un totale di 5 prove è stato il programma che ha visto barche suddivise in classi per tre categorie; libera, vele bianche e ORC. Ecco la classifica con i vincitori. Nella Classe Bravo, barche di lunghezza dai 9 ai 10 metri, a salire sul gradino più alto è X File di Tommaso Valentini. Al secondo posto si classifica Alter Fox di Matteo Pagliarani. In terza posizione Antares, barca della scuola vela del Circolo Velico Riminese, capitanata dalla responsabile e consigliera Laura Bracci. Nella Classe Echo e ORC a dominare e vincere è Mister X – Team Orzelli del pesarese Gabriele Percetti. Secondi, sempre nelle due classi, è il team X-Altair di Vito Angelini. Chiude il podio, Echo e ORC, Gradisca, anche questa barca del Circolo Velico Riminese, capitanata da Andrea Penzo. Per le Vele Bianche vince Arequipa di Oscar Semprini e secondo Luca Rodriguez su Wanda. Il calendario degli eventi sportivi del Circolo Velico Riminese prosegue col Criterium Invernale (20-21 Gennaio 2024) e la Sardina Cup (3-10-17-24 Marzo 2024).