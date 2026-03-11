Vela, ecco i vincitori del Campionato d’Inverno di Ravenna GALLERY

MARINA DI RAVENNA. Messa in archivio la 43esima edizione del Campionato d’inverno di Marina di Ravenna organizzato dal Ravenna Yacht Club. La manifestazione che ogni anno richiama tanti regatanti ha preso il via il 16 novembre e si è conclusa il 22 febbraio con l’ultima delle otto prove disputate. Il meteo è stato clemente: solo una delle giornate è saltata ed è stato a causa della nebbia. Ben 61 le barche iscritte, divise in classi Open e nelle classifiche per tempo compensato ORC.

La flotta ORC ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo: vittoria in Classe C per Wadadli (Gianandrea Facchini) che ha preceduto Drago Volante (Antonella Gismondi) e Bluestream (Davide Tampieri). Nella generale dalla A alla C Giù giù nel vento (Lauro Bonora) l’ha spuntata su Drago Volante e Wadadli.

La Flotta Blu in classifica generale ha visto la sfida fra Irina (Maurizio Guglielmo) e Shear Terror (Cesare Salotti), i due Farr 40 da anni ai vertici delle classifiche. La vittoria è andata a Irina davanti a Shear Terror, al terzo posto Overall (Michele Capra). Ecco gli altri vincitori nelle varie classi della Flotta Blu: in Alfa Winnie the pooh (Massimo Cigalotti), in Charlie Twister (Massimo Mengozzi), in Delta Overall, in Foxtrot Chimera (Francesco Perlati), in Golf Irina.

Nella classifica generale della Flotta Gialla, invece, vittoria di Apache (Stefano Maranesi) con B Side (Alberto Balletti) seconda e Caesar (Giorgio Bussei) terza. Per quanto riguarda le singole classi: in Charlie vince Capatosta (Enrico Santini), in Delta Azzurra (Donato Gregorio), in Echo B Side, in Foxtrot Apache, in Hotel Bugs Bunny (Matteo Nori).

Le premiazioni sono in programma sabato 28 marzo presso la sede del Ravenna Yacht Club.