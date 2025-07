Vela, eccezionale Blue! La barca riminese al comando dell’Europeo ORC dopo la prima giornata

PALMA DE MALLORCA. Migliore partenza non poteva esserci per Blue, il Tp52 dell’armatore Bonfiglio Mariotti, skipper Fabrizio Boromei. La barca riminese è impegnata in questi giorni alle Isole Baleari dove si disputa il Campionato europeo Orc, 43esima Coppa del Re. Oggi, in condizioni difficili, con vento che rafficava e saltava di direzione, si è potuta disputare una sola prova ed è subito arrivato un primo posto in categoria ORC 0. Per dare un’idea dell’alto tasso tecnico di questa manifestazione basti dire che in classifica, per quanto riguarda i primi dieci posti, Blue precede Vudu (Italia), Urbania (Spagna), Spirit Of Malouen (Francia), Vesper (Usa), Musica (Svizzera), Alizee (Brasile), Niramo (Germania), Aifos (Spagna) Lisa R (Italia). Il campionato si conclude sabato. Sono previste nove prove. A bordo di Blue sono impegnati in questi giorni: Michele Mazzotti, Fabrizio Boromei, Afonso Domingos, Nuno Barreto, Elisa Mangani, Gian Matteo Paulin, Stefano Angeloni, Francesco Mione, Tommaso Boiani, Niccolò Maistri, Luca Pierdomenico, Alessandro Tonelli, Luca Camilli, Davide Pazzaglia, Roberto Montanari e Matteo De Luca. Il comandante a terra della barca è Claudio Magrini.