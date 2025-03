Vela. Campionato d’inverno di Ravenna, ecco i vincitori GALLERY

RAVENNA. Con quasi una settantina di barche iscritte e nove prove disputate è andato in archivio anche quest’anno il Campionato d’Inverno del Ravenna Yacht Club, uno dei più affollati d’Italia. Vento forte e bonacce, burrasche, nebbia, pioggia, freddo: gli equipaggi sono stati messi a dura prova dagli eventi atmosferici in un calendario che ha coperto oltre tre mesi, dal 10 novembre al 23 febbraio quando purtroppo la mancanza di vento ha fatto annullare le prove (un’altra giornata è saltata a causa del poco vento e della nebbia).

A vincere la classifica Overall Open è stato il Farr 40 Shear Terror che ha preceduto nell’ordine Irina, Giù giù nel vento, Overall e Drago volante. Per quanto riguarda la Overall del Gruppo Giallo (vele bianche) successo per Apache davanti a Mojito, Caesar, Bruda e Nubia II. Nella Open compenso ORC primo posto di Wadadli davanti a Woodstock, Drago Volante, Shear Terror e Giù giù nel vento.

Ecco invece le classifiche per classe con le prime posizioni. Blu Golf: 1. Shear Terror, 2. Irina, 3. Giù giù nel vento. Blu Fox Trot: Enribet, Do Leoni, Chimera. Blu Echo: Malafemmina III, Serenissima, Adrenalix. Blu Delta: Overall, Drago Volante, Yankee. Blu Charlie: Guastafeste, Spiritosa, Twister. Blu Alfa: L’Amante frettolosa, Woodstock, Mira. Blu Melges 24: Wadadli, White Raven, Bluestream. Gialle Fox Trot: Apache, Bruda, Caesar. Gialle Echo: Mojito, Nubia II. B-side. Gialle Charlie: Capatosta, Melagodo, Azzurra. ORC B: Overall, Giù giù nel vento, Shear Terror. ORC C: Wadadli, Woodstock, Drago volante.

«Siamo molto soddisfatti», commenta il presidente del Ravenna Yacht Club Maurizio Guglielmo, «perché siano riusciti a fare nove prove a prescindere dalla stagione non favorevole: un gran risultato. Il comitato di regata è stato molto bravo e i regatanti molto disponibili. Quest’anno si sono divertiti tutti».

Le premiazioni del 42esimo campionato si terranno sabato 29 marzo alle 16 presso la sede del club in via Dalmazia. Per quanto riguarda le regate invece appuntamento il 18 maggio, in programma la Mediolanum Cup.