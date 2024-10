RIMINI. Il Circolo Velico Riminese ha messo in scena il Campionato Autunnale 2024, un fine settimana di sport che ha animato le acque antistanti il porto canale di Rimini. Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre, 15 imbarcazioni si sono affrontate in cinque regate, con l’obiettivo di aggiudicarsi anche il Trofeo Memorial Filiberto Sammarini, introdotto in questa edizione e organizzato in collaborazione con il Club Nautico Rimini.

Le condizioni di vento leggero (tra i 6 e 13 nodi sabato, fra i 4 e i 7 domenica), lontane dalle intense piogge dei giorni precedenti, hanno reso le gare un banco di prova per abilità tattiche e strategiche, offrendo agli equipaggi due splendide giornate di vela. Le barche sono state suddivise nelle categorie Libera, ORC e Vele Bianche, in una competizione che conferma il Circolo Velico Riminese tra i protagonisti della vela romagnola.

Tra gli equipaggi spicca Blue, il TP52 di Bonfiglio Mariotti, che ha dominato nelle categorie Libera e ORC, conquistando così il Trofeo Memorial Sammarini. Le premiazioni si sono svolte nella sede sociale del circolo, dove gli equipaggi si sono ritrovati per celebrare la conclusione dell’evento sportivo, che ancora una volta ha arricchito l’offerta di eventi e attività del circolo riminese. La regata è stata possibile grazier al lavoro del comitato di regata: Antonio Grassi (presidente), Adele Nobile, Giacomo Zambelli, Liberina Perrina.

Ecco le classifiche.