Vela, Barcolana molto positiva per QQ7 e Mr Hyde

TRIESTE. Le iniziali sono le stesse ma l’effetto è decisamente diverso. Niente bora ma solo bonaccia sul Golfo di Trieste domenica scorsa. Barche ferme per mancanza di vento. Qualche refolo arriva prima da una parte e poi dall’altra del campo di regata. Gli organizzatori accorciano il percorso e mettono l’arrivo sulla prima boa. A vincere è Arca Sgr del triestino Furio Benussi (co-timoniere la figlia Marta di 16 anni) che completa il percorso in un’ora, 49 minuti e 55 secondi. Dietro, non tanto distanziate, secondo posto per Prosecco Doc e terzo per la slovena Way oh Life.

Iscritti alla regata più affollata del mondo in 1773, dopo il combattimento ingaggiato da skipper ed equipaggi contro la bonaccia, riescono ad arrivare solo in 1102. Visto il sole e il caldo molti hanno preferito tuffarsi in acqua per un bagno dal sapore estivo.

Anche quest’anno numerosa la rappresentanza romagnola. La prima barca al traguardo è Pegaso di Roberto Zambelli (Yacht Club Rimini) giunta decima e terza nella categoria Maxi. In base alla classifica provvisoria da segnalare la bellissima prova di Mr Hyde (Circolo Nautico del Savio). Il 28 piedi di Marco Rusticali è giunto 27esimo ma ha conquistato il secondo posto di classe. Irina (Ravenna Yacht Club) di Maurizio Guglielmo è giunta 29esima (quinta di classe). Mentre QQ7 (Circolo Velico Ravennate) di Salvatore Costanzo ha ottenuto il 39esimo posto assoluto ma il primo in categoria 0. A seguire fra le prime arrivate Unplugged (63esima e terza di classe in crociera), Again (85esima e quarta di categoria), Wadadli (87esima), Magoo (95esima), Lo Re (122esima). Grey Hound (Circolo Nautico del Savio) di Luca Bandini è giunta 155esima ma sale sul podio in categoria IX al terzo posto.

Go to Barcolana a Irina

Fra il 5 e il 6 ottobre si è svolta anche la Go To Barcolana Trofeo Gruppo Hera sulla rotta Ravenna-Trieste. A vincere è stata Irina, il Farr 40 di Maurizio Guglielmo che batte bandiera Ravenna Yacht Club.