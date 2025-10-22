Vela, argento agli italiani di RS21 per la Musone family

SANREMO. Padre e figlio sulla stessa barca. Un’ottima prova a Sanremo per i riminesi Andrea Musone (il padre, al timone) e Giacomo Musone (il figlio, alla randa). Con loro c’erano Matteo Ivaldi (tattica) e Martino Tortarolo.

I quattro, a bordo di Freccia Blu (Club Nautico Rimini) hanno conquistato l’argento ai campionati italiani della classe RS21, al termine di quattro giorni impegnativi di regata.

Una stagione altamente positiva per l’imbarcazione romagnola. Poche settimane fa, con un equipaggio parzialmente diverso, Freccia Blu aveva conquistato anche un prestigioso bronzo al Mondiale di categoria a Porto Rotondo, in Sardegna.