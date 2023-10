Vela, alla Veleziana primi posti di classe per Pegaso e QQ7

VENEZIA. Due successi di classe per le barche romagnole che domenica scorsa hanno preso parte alla Veleziana, la regata (quasi 300 barche iscritte quest'anno) che si svolge a Venezia. La vittoria è andata a Prosecco-Shockwave di Riccardo Bonetti davanti ad Arca Sgr di Furio Benussi che si era aggiudicata una settimana prima la Barcolana di Trieste. La riminese Pegaso di Roberto Zambelli (Yacht Club Rimini) si è classificata quarta assoluta ma prima della classe Maxi. Benissimo anche QQ7 (Circolo Velicoo Ravennate): il Farr 53 di Salvatore Costanzo è prima in classe 0 e sesta in assoluto. Da segnalare il ventesimo posto assoluto di Irina (Ravenna Yacht Club) di Maurizio Guglielmo (quinta di classe), il 23esimo di Again (Ravenna Yacht Club) di Luca Giulianelli (seconda di classe), il 32esimo di Olivia (Ravenna Yacht Club) di Paolo Strocchi (quarta di classe), il 33esimo di Magoo Vulcangas (Circolo Velico Riminese) di Daniele Mazzotti (seconda di classe), il 41esimo di XXL (Circolo Velico Riminese) di Fabrizio Agostini (terza di classe), il 43esimo di Galdalf il Bianco (Circolo Velico Viserba) di Davide Marcello Sivieri, il 51esimo di Malafemmina II (Circolo Nautico Cesenatico) di Francesco Bardi. Sul podio di classe sale anche Bloody Mary (Yacht Club Romagna) di Dario Mesini che è 120esima in assoluto e seconda nella classe Meteor.